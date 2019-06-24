TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları24 Haziran 2019 Pazartesi 15:41
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13436
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05386
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3891
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.2578
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5653
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3187
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5050
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25588
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11188
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40094
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00497
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0497
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08283
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.88557
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73603
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00482
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04630
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01518
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02020
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10651
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3888
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30043
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34428
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7410
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5403
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05559
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2463
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01116
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18713
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6451
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21962
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1094
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5963
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7976
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