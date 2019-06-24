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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:41
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13436
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05386
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3891
BHDBAHREYN DİNARI15.2578
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5653
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3187
BRLBREZİLYA REALİ1.5050
CZKÇEK KORUNASI0.25588
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11188
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40094
KRWGÜNEY KORE WONU0.00497
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0497
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08283
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.88557
HKDHONG KONG DOLARI0.73603
IQDIRAK DİNARI0.00482
ISKİZLANDA KRONU0.04630
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01518
HUFMACAR FORİNTİ0.02020
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10651
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3888
MXNMEKSİKA PESOSU0.30043
EGPMISIR LİRASI0.34428
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.7410
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5403
RSDSIRP DİNARI0.05559
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2463
SYPSURİYE LİRASI0.01116
THBTAYLAND BAHTI0.18713
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6451
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21962
JODÜRDÜN DİNARI8.1094
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5963
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7976

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:41
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