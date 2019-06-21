TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları21 Haziran 2019 Cuma 16:01
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13379
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05391
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4169
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.3817
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1.5781
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3336
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5100
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25619
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11264
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40466
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00499
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0927
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08335
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.88632
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.74192
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00486
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04636
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01532
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02024
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10629
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1,397
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30420
|EGP
|MISIR LİRASI
|0,34732
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1,7508
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1,5401
|RSD
|SIRP DİNARI
|0,05567
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4,2702
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0,01125
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0,18811
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1,6586
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0,22144
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|81759
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|16083
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3,8015
YORUM YAZ