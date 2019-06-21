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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

21 Haziran 2019 Cuma 16:01
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13379
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05391
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4169
BHDBAHREYN DİNARI15.3817
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1.5781
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3336
BRLBREZİLYA REALİ1.5100
CZKÇEK KORUNASI0.25619
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11264
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40466
KRWGÜNEY KORE WONU0.00499
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0927
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08335
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.88632
HKDHONG KONG DOLARI0.74192
IQDIRAK DİNARI0.00486
ISKİZLANDA KRONU0.04636
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01532
HUFMACAR FORİNTİ0.02024
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10629
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1,397
MXNMEKSİKA PESOSU0.30420
EGPMISIR LİRASI0,34732
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00068
PENPERU YENİ SOLU1,7508
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1,5401
RSDSIRP DİNARI0,05567
SGDSİNGAPUR DOLARI4,2702
SYPSURİYE LİRASI0,01125
THBTAYLAND BAHTI0,18811
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1,6586
UAHUKRAYNA HRYVNASI0,22144
JODÜRDÜN DİNARI81759
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ16083
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3,8015

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:01
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