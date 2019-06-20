TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları20 Haziran 2019 Perşembe 15:43
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13235
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05325
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3812
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.2150
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5617
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2988
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4942
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25325
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11159
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40194
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00495
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0671
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08264
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.87633
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73387
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00481
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04584
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01510
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02004
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10545
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3829
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30318
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34349
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7200
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5252
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05504
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2296
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01113
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18543
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6413
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21783
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0906
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6033
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7802
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