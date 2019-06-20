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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

20 Haziran 2019 Perşembe 15:43
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13235
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05325
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3812
BHDBAHREYN DİNARI15.2150
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5617
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2988
BRLBREZİLYA REALİ1.4942
CZKÇEK KORUNASI0.25325
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.11159
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40194
KRWGÜNEY KORE WONU0.00495
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0671
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08264
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.87633
HKDHONG KONG DOLARI0.73387
IQDIRAK DİNARI0.00481
ISKİZLANDA KRONU0.04584
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01510
HUFMACAR FORİNTİ0.02004
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10545
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3829
MXNMEKSİKA PESOSU0.30318
EGPMISIR LİRASI0.34349
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.7200
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5252
RSDSIRP DİNARI0.05504
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2296
SYPSURİYE LİRASI0.01113
THBTAYLAND BAHTI0.18543
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6413
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21783
JODÜRDÜN DİNARI8.0906
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6033
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7802

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:43
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