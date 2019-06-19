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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:51
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13465
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05392
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4525
BHDBAHREYN DİNARI15.5426
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5946
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3534
BRLBREZİLYA REALİ1.5174
CZKÇEK KORUNASI0.25599
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11283
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40304
KRWGÜNEY KORE WONU0.00498
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0971
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08404
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.88634
HKDHONG KONG DOLARI0.74865
IQDIRAK DİNARI0.00491
ISKİZLANDA KRONU0.04637
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01533
HUFMACAR FORİNTİ0.02025
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10654
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.4034
MXNMEKSİKA PESOSU0.30612
EGPMISIR LİRASI0.35049
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00069
PENPERU YENİ SOLU1.7562
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5382
RSDSIRP DİNARI0.05568
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2831
SYPSURİYE LİRASI0.01137
THBTAYLAND BAHTI0.18728
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6758
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22207
JODÜRDÜN DİNARI8.2611
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6232
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8215

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:51
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