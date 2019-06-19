TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları19 Haziran 2019 Çarşamba 15:51
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13465
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05392
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4525
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.5426
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5946
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3534
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5174
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25599
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11283
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40304
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00498
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0971
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08404
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.88634
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.74865
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00491
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04637
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01533
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02025
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10654
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4034
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30612
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.35049
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7562
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5382
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05568
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2831
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01137
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18728
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6758
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22207
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.2611
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6232
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8215
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