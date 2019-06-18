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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

18 Haziran 2019 Salı 15:46
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13295
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05378
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4230
BHDBAHREYN DİNARI15.5135
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5916
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3596
BRLBREZİLYA REALİ1.5149
CZKÇEK KORUNASI0.25557
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11230
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39934
KRWGÜNEY KORE WONU0.00493
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.1075
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08387
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.88371
HKDHONG KONG DOLARI0.74626
IQDIRAK DİNARI0.00492
ISKİZLANDA KRONU0.04626
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01523
HUFMACAR FORİNTİ0.02031
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10636
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3981
MXNMEKSİKA PESOSU0.30590
EGPMISIR LİRASI0.34882
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00069
PENPERU YENİ SOLU1.7458
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5370
RSDSIRP DİNARI0.05554
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2649
SYPSURİYE LİRASI0.01135
THBTAYLAND BAHTI0.18657
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6728
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22152
JODÜRDÜN DİNARI8.2481
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6175
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8068

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:46
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