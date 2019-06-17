TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları17 Haziran 2019 Pazartesi 15:37
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13360
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05418
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4634
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.5854
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5996
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3648
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5076
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25810
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11242
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39653
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00495
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1304
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08399
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.89078
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.75043
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00492
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04663
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01532
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02047
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10698
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4062
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30654
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.35053
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7556
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5483
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05597
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2863
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01140
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18751
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6812
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22221
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.2873
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6278
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8233
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