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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13360
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05418
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4634
BHDBAHREYN DİNARI15.5854
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5996
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3648
BRLBREZİLYA REALİ1.5076
CZKÇEK KORUNASI0.25810
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11242
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39653
KRWGÜNEY KORE WONU0.00495
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.1304
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08399
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.89078
HKDHONG KONG DOLARI0.75043
IQDIRAK DİNARI0.00492
ISKİZLANDA KRONU0.04663
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01532
HUFMACAR FORİNTİ0.02047
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10698
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.4062
MXNMEKSİKA PESOSU0.30654
EGPMISIR LİRASI0.35053
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00069
PENPERU YENİ SOLU1.7556
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5483
RSDSIRP DİNARI0.05597
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2863
SYPSURİYE LİRASI0.01140
THBTAYLAND BAHTI0.18751
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6812
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22221
JODÜRDÜN DİNARI8.2873
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6278
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8233

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:37
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