TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları11 Haziran 2019 Salı 15:40
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12891
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05376
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4096
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.3496
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5748
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3272
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4884
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25513
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11133
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39136
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00489
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1211
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08329
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.88254
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73819
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00485
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04657
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01506
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02040
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10633
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3895
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30186
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34554
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7350
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5330
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05543
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2379
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01123
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18495
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6550
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21885
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1584
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6145
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8067
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