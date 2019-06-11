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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

11 Haziran 2019 Salı 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12891
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05376
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4096
BHDBAHREYN DİNARI15.3496
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5748
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3272
BRLBREZİLYA REALİ1.4884
CZKÇEK KORUNASI0.25513
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11133
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39136
KRWGÜNEY KORE WONU0.00489
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.1211
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08329
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.88254
HKDHONG KONG DOLARI0.73819
IQDIRAK DİNARI0.00485
ISKİZLANDA KRONU0.04657
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01506
HUFMACAR FORİNTİ0.02040
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10633
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3895
MXNMEKSİKA PESOSU0.30186
EGPMISIR LİRASI0.34554
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00068
PENPERU YENİ SOLU1.7350
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5330
RSDSIRP DİNARI0.05543
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2379
SYPSURİYE LİRASI0.01123
THBTAYLAND BAHTI0.18495
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6550
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21885
JODÜRDÜN DİNARI8.1584
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6145
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8067

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:40
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