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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12960
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05376
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4027
BHDBAHREYN DİNARI15.4227
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5820
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3501
BRLBREZİLYA REALİ1.4991
CZKÇEK KORUNASI0.25622
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11157
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39049
KRWGÜNEY KORE WONU0.00491
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.1306
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08350
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.88529
HKDHONG KONG DOLARI0.74107
IQDIRAK DİNARI0.00489
ISKİZLANDA KRONU0.04687
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01515
HUFMACAR FORİNTİ0.02051
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10673
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3960
MXNMEKSİKA PESOSU0.30131
EGPMISIR LİRASI0.34741
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00068
PENPERU YENİ SOLU1.7417
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5405
RSDSIRP DİNARI0.05568
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2502
SYPSURİYE LİRASI0.01128
THBTAYLAND BAHTI0.18543
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6630
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22087
JODÜRDÜN DİNARI8.1897
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6213
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8442


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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
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