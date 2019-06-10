TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları10 Haziran 2019 Pazartesi 15:40
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12960
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05376
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4027
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.4227
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5820
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3501
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4991
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25622
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11157
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39049
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00491
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1306
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08350
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.88529
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.74107
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00489
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04687
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01515
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02051
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10673
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3960
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30131
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34741
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7417
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5405
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05568
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2502
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01128
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18543
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6630
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22087
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1897
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6213
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8442
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