TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları31 Mayıs 2019 Cuma 15:40
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13167
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05330
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4580
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.5609
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5971
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3336
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4713
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25335
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11239
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39881
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00492
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1080
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08420
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.88135
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.74799
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00492
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04727
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01533
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02016
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10605
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4000
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29846
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34962
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7438
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5258
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05544
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2531
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01138
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18533
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6786
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21849
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.2744
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6144
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8162
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