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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

31 Mayıs 2019 Cuma 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13167
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05330
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4580
BHDBAHREYN DİNARI15.5609
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5971
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3336
BRLBREZİLYA REALİ1.4713
CZKÇEK KORUNASI0.25335
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11239
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39881
KRWGÜNEY KORE WONU0.00492
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.1080
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08420
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.88135
HKDHONG KONG DOLARI0.74799
IQDIRAK DİNARI0.00492
ISKİZLANDA KRONU0.04727
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01533
HUFMACAR FORİNTİ0.02016
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10605
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.4000
MXNMEKSİKA PESOSU0.29846
EGPMISIR LİRASI0.34962
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00069
PENPERU YENİ SOLU1.7438
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5258
RSDSIRP DİNARI0.05544
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2531
SYPSURİYE LİRASI0.01138
THBTAYLAND BAHTI0.18533
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6786
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21849
JODÜRDÜN DİNARI8.2744
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6144
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8162

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:40
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