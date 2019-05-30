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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:47
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13343
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05375
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4947
BHDBAHREYN DİNARI15.7257
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.6141
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3661
BRLBREZİLYA REALİ1.4908
CZKÇEK KORUNASI0.25551
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11368
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40595
KRWGÜNEY KORE WONU0.00498
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.1137
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08484
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.88946
HKDHONG KONG DOLARI0.75540
IQDIRAK DİNARI0.00497
ISKİZLANDA KRONU0.04767
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01556
HUFMACAR FORİNTİ0.02032
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10732
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.4143
MXNMEKSİKA PESOSU0.31010
EGPMISIR LİRASI0.35333
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00070
PENPERU YENİ SOLU1.7661
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5395
RSDSIRP DİNARI0.05598
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2977
SYPSURİYE LİRASI0.01151
THBTAYLAND BAHTI0.18641
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6964
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22008
JODÜRDÜN DİNARI8.3622
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6362
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8617

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:47
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