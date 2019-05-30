TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları30 Mayıs 2019 Perşembe 15:47
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13343
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05375
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4947
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.7257
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.6141
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3661
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4908
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25551
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11368
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40595
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00498
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1137
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08484
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.88946
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.75540
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00497
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04767
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01556
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02032
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10732
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4143
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31010
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.35333
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00070
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7661
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5395
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05598
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2977
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01151
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18641
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6964
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22008
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.3622
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6362
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8617
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