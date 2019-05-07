TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları07 Mayıs 2019 Salı 15:52
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13779
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05574
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6269
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|16.3213
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.6751
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.5042
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5497
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.26743
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00043
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11844
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.42659
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00526
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2563
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08862
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.92850
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.78402
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00516
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05045
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01615
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02121
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.11168
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4832
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.32364
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.35880
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.8583
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6045
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05834
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.5152
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01194
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.19283
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.7605
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.23382
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.6785
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.7150
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.0585
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