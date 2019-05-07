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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

07 Mayıs 2019 Salı 15:52
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13779
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05574
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.6269
BHDBAHREYN DİNARI16.3213
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.6751
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.5042
BRLBREZİLYA REALİ1.5497
CZKÇEK KORUNASI0.26743
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00043
PHPFİLİPİN PESOSU0.11844
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.42659
KRWGÜNEY KORE WONU0.00526
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.2563
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08862
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.92850
HKDHONG KONG DOLARI0.78402
IQDIRAK DİNARI0.00516
ISKİZLANDA KRONU0.05045
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01615
HUFMACAR FORİNTİ0.02121
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.11168
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.4832
MXNMEKSİKA PESOSU0.32364
EGPMISIR LİRASI0.35880
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00073
PENPERU YENİ SOLU1.8583
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.6045
RSDSIRP DİNARI0.05834
SGDSİNGAPUR DOLARI4.5152
SYPSURİYE LİRASI0.01194
THBTAYLAND BAHTI0.19283
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.7605
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.23382
JODÜRDÜN DİNARI8.6785
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.7150
NZDYENİ ZELANDA DOLARI4.0585


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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 15:52
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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