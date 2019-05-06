TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:39
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13481
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05444
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.5349
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.9071
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.6326
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.4168
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5218
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.26118
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00042
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11539
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41311
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00512
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2153
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08640
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.90587
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.76429
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00503
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04931
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01574
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02076
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10893
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4459
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31469
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34968
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.8148
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5680
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05691
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.3995
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01164
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18802
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.7159
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22664
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.4583
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6709
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.9658
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