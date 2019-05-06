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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:39
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13481
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05444
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.5349
BHDBAHREYN DİNARI15.9071
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.6326
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.4168
BRLBREZİLYA REALİ1.5218
CZKÇEK KORUNASI0.26118
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00042
PHPFİLİPİN PESOSU0.11539
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.41311
KRWGÜNEY KORE WONU0.00512
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.2153
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08640
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.90587
HKDHONG KONG DOLARI0.76429
IQDIRAK DİNARI0.00503
ISKİZLANDA KRONU0.04931
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01574
HUFMACAR FORİNTİ0.02076
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10893
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.4459
MXNMEKSİKA PESOSU0.31469
EGPMISIR LİRASI0.34968
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00071
PENPERU YENİ SOLU1.8148
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5680
RSDSIRP DİNARI0.05691
SGDSİNGAPUR DOLARI4.3995
SYPSURİYE LİRASI0.01164
THBTAYLAND BAHTI0.18802
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.7159
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22664
JODÜRDÜN DİNARI8.4583
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6709
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.9658

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:39
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