TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları02 Mayıs 2019 Perşembe 15:37
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13478
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05417
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.5146
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.8167
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.6233
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3965
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5220
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.26054
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00042
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11516
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41234
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00512
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2043
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08593
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.90103
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.76006
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00500
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04862
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01563
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02062
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10828
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4413
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31436
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34686
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.8039
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5610
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05663
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.3802
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01157
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18618
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.7060
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.22422
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.4097
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6570
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.9510
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