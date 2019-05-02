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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13478
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05417
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.5146
BHDBAHREYN DİNARI15.8167
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.6233
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3965
BRLBREZİLYA REALİ1.5220
CZKÇEK KORUNASI0.26054
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00042
PHPFİLİPİN PESOSU0.11516
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.41234
KRWGÜNEY KORE WONU0.00512
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.2043
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08593
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.90103
HKDHONG KONG DOLARI0.76006
IQDIRAK DİNARI0.00500
ISKİZLANDA KRONU0.04862
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01563
HUFMACAR FORİNTİ0.02062
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10828
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.4413
MXNMEKSİKA PESOSU0.31436
EGPMISIR LİRASI0.34686
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00071
PENPERU YENİ SOLU1.8039
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5610
RSDSIRP DİNARI0.05663
SGDSİNGAPUR DOLARI4.3802
SYPSURİYE LİRASI0.01157
THBTAYLAND BAHTI0.18618
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.7060
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.22422
JODÜRDÜN DİNARI8.4097
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6570
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.9510

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:37
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