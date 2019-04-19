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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

19 Nisan 2019 Cuma 15:49
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13854
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05264
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.4172
BHDBAHREYN DİNARI15.3764
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5783
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3178
BRLBREZİLYA REALİ1.4762
CZKÇEK KORUNASI0.25377
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11219
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.41212
KRWGÜNEY KORE WONU0.00510
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.1519
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08353
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.87737
HKDHONG KONG DOLARI0.73901
IQDIRAK DİNARI0.00486
ISKİZLANDA KRONU0.04808
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01531
HUFMACAR FORİNTİ0.02037
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10597
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.4028
MXNMEKSİKA PESOSU0.30784
EGPMISIR LİRASI0.33705
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00069
PENPERU YENİ SOLU1.7595
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5229
RSDSIRP DİNARI0.05525
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2776
SYPSURİYE LİRASI0.01125
THBTAYLAND BAHTI0.18236
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6587
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21604
JODÜRDÜN DİNARI8.1767
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6133
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8790

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 15:49
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