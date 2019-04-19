TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları19 Nisan 2019 Cuma 15:49
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13854
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05264
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.4172
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.3764
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5783
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.3178
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4762
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25377
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11219
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41212
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00510
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1519
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08353
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.87737
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.73901
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00486
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04808
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01531
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02037
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10597
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.4028
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30784
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.33705
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7595
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5229
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05525
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2776
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01125
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18236
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6587
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21604
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.1767
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6133
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8790
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