TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları11 Nisan 2019 Perşembe 15:46
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13295
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05210
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3695
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.1627
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5562
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2679
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4943
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.25151
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11010
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40862
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00501
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1172
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08289
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86573
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72876
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00479
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04763
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01510
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02002
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10471
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3895
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30263
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.33019
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7356
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5038
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05458
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.2226
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01109
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17973
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6356
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21371
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0648
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5944
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8580
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