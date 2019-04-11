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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

11 Nisan 2019 Perşembe 15:46
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13295
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05210
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3695
BHDBAHREYN DİNARI15.1627
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5562
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2679
BRLBREZİLYA REALİ1.4943
CZKÇEK KORUNASI0.25151
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.11010
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40862
KRWGÜNEY KORE WONU0.00501
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.1172
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08289
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86573
HKDHONG KONG DOLARI0.72876
IQDIRAK DİNARI0.00479
ISKİZLANDA KRONU0.04763
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01510
HUFMACAR FORİNTİ0.02002
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10471
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3895
MXNMEKSİKA PESOSU0.30263
EGPMISIR LİRASI0.33019
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00068
PENPERU YENİ SOLU1.7356
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5038
RSDSIRP DİNARI0.05458
SGDSİNGAPUR DOLARI4.2226
SYPSURİYE LİRASI0.01109
THBTAYLAND BAHTI0.17973
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6356
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21371
JODÜRDÜN DİNARI8.0648
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5944
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8580

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 15:46
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