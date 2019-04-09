TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları09 Nisan 2019 Salı 16:19
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12961
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05113
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3379
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.0194
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5416
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2415
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4697
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24922
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10875
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40372
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00497
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1051
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08169
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.85887
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72206
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00475
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04772
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01491
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01986
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10380
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3832
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29907
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.32676
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7205
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4890
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05415
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1856
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01099
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17821
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6202
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21185
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.9869
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5827
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8192
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