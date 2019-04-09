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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

09 Nisan 2019 Salı 16:19
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12961
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05113
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3379
BHDBAHREYN DİNARI15.0194
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5416
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2415
BRLBREZİLYA REALİ1.4697
CZKÇEK KORUNASI0.24922
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.10875
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40372
KRWGÜNEY KORE WONU0.00497
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.1051
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08169
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.85887
HKDHONG KONG DOLARI0.72206
IQDIRAK DİNARI0.00475
ISKİZLANDA KRONU0.04772
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01491
HUFMACAR FORİNTİ0.01986
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10380
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3832
MXNMEKSİKA PESOSU0.29907
EGPMISIR LİRASI0.32676
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.7205
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4890
RSDSIRP DİNARI0.05415
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1856
SYPSURİYE LİRASI0.01099
THBTAYLAND BAHTI0.17821
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6202
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21185
JODÜRDÜN DİNARI7.9869
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5827
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8192


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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:19
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