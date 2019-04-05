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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

05 Nisan 2019 Cuma 15:53
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12895
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05027
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2993
BHDBAHREYN DİNARI14.8469
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5239
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1970
BRLBREZİLYA REALİ1.4518
CZKÇEK KORUNASI0.24523
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.10730
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39721
KRWGÜNEY KORE WONU0.00492
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0823
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08083
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.84585
HKDHONG KONG DOLARI0.71309
IQDIRAK DİNARI0.00469
ISKİZLANDA KRONU0.04703
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01472
HUFMACAR FORİNTİ0.01958
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10215
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3690
MXNMEKSİKA PESOSU0.29246
EGPMISIR LİRASI0.32336
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.6962
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4647
RSDSIRP DİNARI0.05327
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1322
SYPSURİYE LİRASI0.01086
THBTAYLAND BAHTI0.17547
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6015
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20965
JODÜRDÜN DİNARI7.8947
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5630
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7718

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 15:53
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