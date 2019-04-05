TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları05 Nisan 2019 Cuma 15:53
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12895
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05027
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2993
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.8469
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5239
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1970
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4518
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24523
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10730
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39721
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00492
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0823
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08083
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.84585
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.71309
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00469
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04703
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01472
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01958
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10215
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3690
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29246
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.32336
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6962
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4647
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05327
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1322
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01086
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17547
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6015
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20965
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.8947
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5630
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7718
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