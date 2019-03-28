TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları28 Mart 2019 Perşembe 16:20
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12644
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04970
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2698
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.7148
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5102
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1789
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3891
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24145
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10498
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37651
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00487
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0568
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07999
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83830
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.70666
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00465
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04529
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01453
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01941
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10124
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3603
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28561
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.32010
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6711
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4483
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05282
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0873
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01077
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17420
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5872
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20345
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.8241
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5247
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7727
YORUM YAZ