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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

28 Mart 2019 Perşembe 16:20
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12644
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04970
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2698
BHDBAHREYN DİNARI14.7148
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5102
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1789
BRLBREZİLYA REALİ1.3891
CZKÇEK KORUNASI0.24145
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039
PHPFİLİPİN PESOSU0.10498
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37651
KRWGÜNEY KORE WONU0.00487
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0568
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07999
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83830
HKDHONG KONG DOLARI0.70666
IQDIRAK DİNARI0.00465
ISKİZLANDA KRONU0.04529
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01453
HUFMACAR FORİNTİ0.01941
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10124
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3603
MXNMEKSİKA PESOSU0.28561
EGPMISIR LİRASI0.32010
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00066
PENPERU YENİ SOLU1.6711
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4483
RSDSIRP DİNARI0.05282
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0873
SYPSURİYE LİRASI0.01077
THBTAYLAND BAHTI0.17420
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5872
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20345
JODÜRDÜN DİNARI7.8241
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5247
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7727


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:20
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