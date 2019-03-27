TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları27 Mart 2019 Çarşamba 16:06
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.12516
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04804
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1450
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.1531
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4526
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0684
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3762
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23345
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10124
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.36452
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00469
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9798
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07745
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81051
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67975
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00447
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04390
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01407
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01878
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09781
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3101
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27658
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30803
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6145
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4002
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05104
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9407
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01035
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16768
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5266
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19696
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5254
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4678
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6297
YORUM YAZ