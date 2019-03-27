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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

27 Mart 2019 Çarşamba 16:06
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12516
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04804
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1450
BHDBAHREYN DİNARI14.1531
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4526
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0684
BRLBREZİLYA REALİ1.3762
CZKÇEK KORUNASI0.23345
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10124
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.36452
KRWGÜNEY KORE WONU0.00469
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9798
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07745
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81051
HKDHONG KONG DOLARI0.67975
IQDIRAK DİNARI0.00447
ISKİZLANDA KRONU0.04390
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01407
HUFMACAR FORİNTİ0.01878
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09781
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3101
MXNMEKSİKA PESOSU0.27658
EGPMISIR LİRASI0.30803
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.6145
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4002
RSDSIRP DİNARI0.05104
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9407
SYPSURİYE LİRASI0.01035
THBTAYLAND BAHTI0.16768
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5266
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19696
JODÜRDÜN DİNARI7.5254
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4678
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6297

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:06
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