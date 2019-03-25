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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

25 Mart 2019 Pazartesi 15:56
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13525
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05106
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3309
BHDBAHREYN DİNARI14.9948
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5384
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2381
BRLBREZİLYA REALİ1.4462
CZKÇEK KORUNASI0.24801
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00040
PHPFİLİPİN PESOSU0.10764
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39056
KRWGÜNEY KORE WONU0.00498
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.1054
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08196
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86148
HKDHONG KONG DOLARI0.71997
IQDIRAK DİNARI0.00474
ISKİZLANDA KRONU0.04688
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01493
HUFMACAR FORİNTİ0.02016
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10388
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3889
MXNMEKSİKA PESOSU0.29537
EGPMISIR LİRASI0.32626
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00067
PENPERU YENİ SOLU1.7133
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4869
RSDSIRP DİNARI0.05417
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1830
SYPSURİYE LİRASI0.01097
THBTAYLAND BAHTI0.17860
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6168
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20971
JODÜRDÜN DİNARI7.9702
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5595
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8883


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:56
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