TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları25 Mart 2019 Pazartesi 15:56
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13525
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05106
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3309
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.9948
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5384
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2381
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4462
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24801
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00040
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10764
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39056
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00498
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1054
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08196
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86148
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.71997
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00474
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04688
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01493
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02016
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10388
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3889
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29537
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.32626
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7133
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4869
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05417
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1830
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01097
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17860
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6168
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20971
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.9702
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5595
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8883
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