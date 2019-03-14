TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları14 Mart 2019 Perşembe 15:42
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13255
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04953
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2223
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.5010
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4883
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1320
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4336
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24076
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10370
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37746
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00481
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0360
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07876
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83243
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69640
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00458
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04614
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01446
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01965
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.10041
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3361
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28329
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.31418
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6571
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4361
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05229
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0303
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01061
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17207
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5641
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20340
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.7185
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5173
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7293
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