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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

14 Mart 2019 Perşembe 15:42
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13255
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04953
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2223
BHDBAHREYN DİNARI14.5010
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4883
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1320
BRLBREZİLYA REALİ1.4336
CZKÇEK KORUNASI0.24076
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10370
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37746
KRWGÜNEY KORE WONU0.00481
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0360
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07876
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83243
HKDHONG KONG DOLARI0.69640
IQDIRAK DİNARI0.00458
ISKİZLANDA KRONU0.04614
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01446
HUFMACAR FORİNTİ0.01965
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10041
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3361
MXNMEKSİKA PESOSU0.28329
EGPMISIR LİRASI0.31418
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6571
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4361
RSDSIRP DİNARI0.05229
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0303
SYPSURİYE LİRASI0.01061
THBTAYLAND BAHTI0.17207
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5641
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20340
JODÜRDÜN DİNARI7.7185
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5173
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7293

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:42
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