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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

13 Mart 2019 Çarşamba 16:08
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle :

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13151
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04942
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2167
BHDBAHREYN DİNARI14.4752
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4857
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1246
BRLBREZİLYA REALİ1.4319
CZKÇEK KORUNASI0.24027
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10344
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38121
KRWGÜNEY KORE WONU0.00482
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0317
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07846
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83147
HKDHONG KONG DOLARI0.69519
IQDIRAK DİNARI0.00457
ISKİZLANDA KRONU0.04603
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01444
HUFMACAR FORİNTİ0.01961
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10026
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3348
MXNMEKSİKA PESOSU0.28293
EGPMISIR LİRASI0.31327
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6537
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4353
RSDSIRP DİNARI0.05219
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0248
SYPSURİYE LİRASI0.01059
THBTAYLAND BAHTI0.17267
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5614
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20398
JODÜRDÜN DİNARI7.7052
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5096
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7344

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:08
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