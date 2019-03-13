TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları13 Mart 2019 Çarşamba 16:08
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle :
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13151
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04942
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2167
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.4752
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4857
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1246
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4319
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24027
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10344
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38121
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00482
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0317
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07846
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83147
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69519
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00457
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04603
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01444
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01961
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10026
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3348
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28293
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.31327
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6537
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4353
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05219
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0248
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01059
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17267
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5614
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20398
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.7052
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5096
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7344
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