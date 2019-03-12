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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

12 Mart 2019 Salı 15:41
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13188
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04910
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2071
BHDBAHREYN DİNARI14.4317
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4813
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1124
BRLBREZİLYA REALİ1.4167
CZKÇEK KORUNASI0.23849
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10281
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37994
KRWGÜNEY KORE WONU0.00481
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0226
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07808
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82601
HKDHONG KONG DOLARI0.69310
IQDIRAK DİNARI0.00456
ISKİZLANDA KRONU0.04509
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01439
HUFMACAR FORİNTİ0.01940
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09954
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3322
MXNMEKSİKA PESOSU0.28053
EGPMISIR LİRASI0.31211
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6428
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4240
RSDSIRP DİNARI0.05183
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0083
SYPSURİYE LİRASI0.01056
THBTAYLAND BAHTI0.17185
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5567
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20585
JODÜRDÜN DİNARI7.6842
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5017
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7210


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:41
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