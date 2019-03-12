TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları12 Mart 2019 Salı 15:41
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13188
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04910
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2071
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.4317
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4813
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1124
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4167
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23849
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10281
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37994
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00481
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0226
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07808
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82601
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69310
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00456
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04509
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01439
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01940
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09954
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3322
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28053
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.31211
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6428
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4240
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05183
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0083
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01056
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17185
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5567
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20585
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.6842
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5017
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7210
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