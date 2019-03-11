TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları11 Mart 2019 Pazartesi 15:58
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13209
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04909
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2062
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.4279
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4809
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1088
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4064
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23833
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10411
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37805
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00479
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0236
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07781
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82488
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69293
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00456
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04484
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01435
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01936
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09944
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3301
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27909
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.31252
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6403
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4220
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05183
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0016
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01056
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17145
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5563
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20658
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.6822
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5018
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7018
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