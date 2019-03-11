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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

11 Mart 2019 Pazartesi 15:58
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13209
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04909
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2062
BHDBAHREYN DİNARI14.4279
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4809
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1088
BRLBREZİLYA REALİ1.4064
CZKÇEK KORUNASI0.23833
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10411
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37805
KRWGÜNEY KORE WONU0.00479
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0236
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07781
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82488
HKDHONG KONG DOLARI0.69293
IQDIRAK DİNARI0.00456
ISKİZLANDA KRONU0.04484
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01435
HUFMACAR FORİNTİ0.01936
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09944
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3301
MXNMEKSİKA PESOSU0.27909
EGPMISIR LİRASI0.31252
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6403
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4220
RSDSIRP DİNARI0.05183
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0016
SYPSURİYE LİRASI0.01056
THBTAYLAND BAHTI0.17145
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5563
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20658
JODÜRDÜN DİNARI7.6822
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5018
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7018

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:58
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