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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

08 Mart 2019 Cuma 15:46
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.12865
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04916
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2180
BHDBAHREYN DİNARI14.4806
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4863
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1147
BRLBREZİLYA REALİ1.4093
CZKÇEK KORUNASI0.23886
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10436
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37585
KRWGÜNEY KORE WONU0.00480
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0340
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07782
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82572
HKDHONG KONG DOLARI0.69545
IQDIRAK DİNARI0.00458
ISKİZLANDA KRONU0.04489
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01442
HUFMACAR FORİNTİ0.01938
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09970
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3345
MXNMEKSİKA PESOSU0.27899
EGPMISIR LİRASI0.31339
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6503
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4213
RSDSIRP DİNARI0.05187
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0146
SYPSURİYE LİRASI0.01059
THBTAYLAND BAHTI0.17178
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5620
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20691
JODÜRDÜN DİNARI7.7081
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5045
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7063

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:46
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