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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

07 Mart 2019 Perşembe 16:07
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13348
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04924
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2041
BHDBAHREYN DİNARI14.4184
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4799
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1301
BRLBREZİLYA REALİ1.4155
CZKÇEK KORUNASI0.24010
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10408
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37935
KRWGÜNEY KORE WONU0.00481
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0223
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07767
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82892
HKDHONG KONG DOLARI0.69247
IQDIRAK DİNARI0.00456
ISKİZLANDA KRONU0.04494
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01435
HUFMACAR FORİNTİ0.01949
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09993
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3297
MXNMEKSİKA PESOSU0.28041
EGPMISIR LİRASI0.31196
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6422
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4294
RSDSIRP DİNARI0.05208
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0058
SYPSURİYE LİRASI0.01055
THBTAYLAND BAHTI0.17094
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5553
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20619
JODÜRDÜN DİNARI7.6707
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.5040
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6879


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:07
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