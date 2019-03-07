TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları07 Mart 2019 Perşembe 16:07
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13348
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04924
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2041
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.4184
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4799
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1301
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4155
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24010
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10408
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37935
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00481
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0223
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07767
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82892
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69247
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00456
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04494
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01435
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01949
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09993
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3297
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28041
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.31196
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6422
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4294
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05208
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0058
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01055
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17094
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5553
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20619
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.6707
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.5040
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6879
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