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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

06 Mart 2019 Çarşamba 15:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13517
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04881
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1735
BHDBAHREYN DİNARI14.2805
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4657
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0988
BRLBREZİLYA REALİ1.4260
CZKÇEK KORUNASI0.23775
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10300
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37877
KRWGÜNEY KORE WONU0.00477
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0059
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07660
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81970
HKDHONG KONG DOLARI0.68584
IQDIRAK DİNARI0.00451
ISKİZLANDA KRONU0.04444
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01423
HUFMACAR FORİNTİ0.01928
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09891
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3167
MXNMEKSİKA PESOSU0.27921
EGPMISIR LİRASI0.30769
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.6258
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4149
RSDSIRP DİNARI0.05156
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9648
SYPSURİYE LİRASI0.01045
THBTAYLAND BAHTI0.16890
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5404
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20349
JODÜRDÜN DİNARI7.5962
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4886
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6454


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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:37
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