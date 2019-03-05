TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları05 Mart 2019 Salı 15:39
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13489
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04883
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1665
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.2493
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4625
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0953
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4228
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23762
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10284
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38025
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00477
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0074
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07622
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82010
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68436
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00450
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04441
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01422
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01929
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09898
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3179
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27894
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30745
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6261
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4168
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05158
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9648
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01042
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16909
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5370
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20132
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5794
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4849
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6505
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