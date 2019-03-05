0553 313 94 23

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

05 Mart 2019 Salı 15:39
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13489
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04883
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1665
BHDBAHREYN DİNARI14.2493
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4625
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0953
BRLBREZİLYA REALİ1.4228
CZKÇEK KORUNASI0.23762
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10284
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38025
KRWGÜNEY KORE WONU0.00477
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0074
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07622
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82010
HKDHONG KONG DOLARI0.68436
IQDIRAK DİNARI0.00450
ISKİZLANDA KRONU0.04441
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01422
HUFMACAR FORİNTİ0.01929
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09898
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3179
MXNMEKSİKA PESOSU0.27894
EGPMISIR LİRASI0.30745
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.6261
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4168
RSDSIRP DİNARI0.05158
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9648
SYPSURİYE LİRASI0.01042
THBTAYLAND BAHTI0.16909
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5370
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20132
JODÜRDÜN DİNARI7.5794
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4849
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6505


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:39
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi
    1. Bilecik’te yaşanan toprak kayması..
    2. Beylikdüzü’nde Emekliler Lokali açıldı
    3. TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı..
    4. Kapalıçarşı'da altın
    5. Yıldırım, Luys TV'ye konuştu
    6. Arakanlı örgütlerden Fransa'ya çağrı
    7. İYİ Partili Parlak’ın seçim bürosu..
    8. Harran otogarı hizmete sunuldu
    9. Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi..
    10. Yahudi yerleşimciler Kudüs'te..
    11. Hindistan-Pakistan gerilimi büyüyor:..
    12. Eski Danıştay üyesi Çetin'e hapis cezası
    13. OMÜ’de günlerden "Bangladeş"
    14. Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi..
    15. İngiltere'de iktidar partisine..
    16. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı..
    17. "Şirinlik olsun diye proje söylenmez"
    18. CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek..
    19. "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş..
    20. Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler
    21. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar..
    22. Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya..
    23. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    24. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    25. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    26. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    27. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    28. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    29. Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu..
    30. Kuaför esnafının talepleri..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar