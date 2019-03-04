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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

04 Mart 2019 Pazartesi 16:03
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13515
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04885
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1730
BHDBAHREYN DİNARI14.2786
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4656
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1073
BRLBREZİLYA REALİ1.4260
CZKÇEK KORUNASI0.23798
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10392
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37782
KRWGÜNEY KORE WONU0.00478
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0221
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07594
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82065
HKDHONG KONG DOLARI0.68578
IQDIRAK DİNARI0.00451
ISKİZLANDA KRONU0.04479
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01429
HUFMACAR FORİNTİ0.01931
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09916
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3208
MXNMEKSİKA PESOSU0.27789
EGPMISIR LİRASI0.30758
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.6268
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4189
RSDSIRP DİNARI0.05169
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9718
SYPSURİYE LİRASI0.01045
THBTAYLAND BAHTI0.16890
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5402
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.20044
JODÜRDÜN DİNARI7.5923
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4848
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6618

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:03
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