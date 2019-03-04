TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları04 Mart 2019 Pazartesi 16:03
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13515
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04885
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1730
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.2786
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4656
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1073
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4260
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23798
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10392
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37782
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00478
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0221
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07594
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82065
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68578
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00451
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04479
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01429
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01931
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09916
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3208
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27789
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30758
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6268
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4189
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05169
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9718
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01045
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16890
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5402
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.20044
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5923
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4848
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6618
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