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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

01 Mart 2019 Cuma 15:45
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13671
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04859
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1530
BHDBAHREYN DİNARI14.1885
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4562
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0931
BRLBREZİLYA REALİ1.4257
CZKÇEK KORUNASI0.23757
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10328
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37894
KRWGÜNEY KORE WONU0.00475
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0071
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07542
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81932
HKDHONG KONG DOLARI0.68151
IQDIRAK DİNARI0.00448
ISKİZLANDA KRONU0.04481
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01417
HUFMACAR FORİNTİ0.01928
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09899
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3128
MXNMEKSİKA PESOSU0.27763
EGPMISIR LİRASI0.30548
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.6182
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4136
RSDSIRP DİNARI0.05160
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9553
SYPSURİYE LİRASI0.01038
THBTAYLAND BAHTI0.16876
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5305
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19929
JODÜRDÜN DİNARI7.5471
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4746
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6544

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:45
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