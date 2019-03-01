TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları01 Mart 2019 Cuma 15:45
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13671
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04859
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1530
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.1885
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4562
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0931
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4257
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23757
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10328
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37894
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00475
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0071
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07542
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81932
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68151
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00448
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04481
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01417
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01928
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09899
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3128
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27763
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30548
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6182
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4136
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05160
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9553
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01038
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16876
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5305
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19929
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5471
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4746
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6544
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