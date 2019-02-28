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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

28 Şubat 2019 Perşembe 15:44
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13727
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04832
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1374
BHDBAHREYN DİNARI14.1179
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4490
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0832
BRLBREZİLYA REALİ1.4219
CZKÇEK KORUNASI0.23714
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10295
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38126
KRWGÜNEY KORE WONU0.00474
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9860
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07523
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81782
HKDHONG KONG DOLARI0.67806
IQDIRAK DİNARI0.00446
ISKİZLANDA KRONU0.04465
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01422
HUFMACAR FORİNTİ0.01923
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09878
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3089
MXNMEKSİKA PESOSU0.27757
EGPMISIR LİRASI0.30319
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.6134
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4103
RSDSIRP DİNARI0.05145
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9482
SYPSURİYE LİRASI0.01033
THBTAYLAND BAHTI0.16908
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5229
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19803
JODÜRDÜN DİNARI7.5097
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4766
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6417

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:44
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