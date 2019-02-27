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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13620
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04795
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1213
BHDBAHREYN DİNARI14.0456
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4416
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0647
BRLBREZİLYA REALİ1.4125
CZKÇEK KORUNASI0.23535
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10227
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38226
KRWGÜNEY KORE WONU0.00474
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9648
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07425
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81234
HKDHONG KONG DOLARI0.67458
IQDIRAK DİNARI0.00444
ISKİZLANDA KRONU0.04434
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01406
HUFMACAR FORİNTİ0.01907
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09813
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3022
MXNMEKSİKA PESOSU0.27641
EGPMISIR LİRASI0.30246
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.6007
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3985
RSDSIRP DİNARI0.05109
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9297
SYPSURİYE LİRASI0.01028
THBTAYLAND BAHTI0.16877
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5151
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19647
JODÜRDÜN DİNARI7.4713
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4637
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6389

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