TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları25 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13553
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04837
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1303
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.0863
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1.4458
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0696
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4171
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23537
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10235
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38300
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00475
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9838
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07477
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81201
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67661
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00445
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04448
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01411
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01900
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09810
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3056
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27877
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30294
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6054
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.3921
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05106
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9368
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01031
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16986
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5195
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19722
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.4961
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4729
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6619
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