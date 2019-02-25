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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13553
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04837
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1303
BHDBAHREYN DİNARI14.0863
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1.4458
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0696
BRLBREZİLYA REALİ1.4171
CZKÇEK KORUNASI0.23537
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10235
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38300
KRWGÜNEY KORE WONU0.00475
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9838
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07477
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81201
HKDHONG KONG DOLARI0.67661
IQDIRAK DİNARI0.00445
ISKİZLANDA KRONU0.04448
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01411
HUFMACAR FORİNTİ0.01900
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09810
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3056
MXNMEKSİKA PESOSU0.27877
EGPMISIR LİRASI0.30294
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.6054
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3921
RSDSIRP DİNARI0.05106
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9368
SYPSURİYE LİRASI0.01031
THBTAYLAND BAHTI0.16986
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5195
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19722
JODÜRDÜN DİNARI7.4961
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4729
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6619

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
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