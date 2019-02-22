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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

22 Şubat 2019 Cuma 15:58
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13462
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04848
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1368
BHDBAHREYN DİNARI14.1159
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4489
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0684
BRLBREZİLYA REALİ1.4122
CZKÇEK KORUNASI0.23527
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10204
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37981
KRWGÜNEY KORE WONU0.00473
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0021
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07482
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81287
HKDHONG KONG DOLARI0.67801
IQDIRAK DİNARI0.00446
ISKİZLANDA KRONU0.04446
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01415
HUFMACAR FORİNTİ0.01898
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09796
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3048
MXNMEKSİKA PESOSU0.27642
EGPMISIR LİRASI0.30340
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.6056
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3907
RSDSIRP DİNARI0.05105
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9348
SYPSURİYE LİRASI0.01033
THBTAYLAND BAHTI0.16986
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5226
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19696
JODÜRDÜN DİNARI7.5110
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4733
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6224

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:58
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