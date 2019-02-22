TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları22 Şubat 2019 Cuma 15:58
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13462
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04848
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1368
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.1159
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4489
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0684
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4122
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23527
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10204
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37981
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00473
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0021
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07482
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81287
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67801
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00446
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04446
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01415
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01898
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09796
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3048
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27642
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30340
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6056
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.3907
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05105
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9348
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01033
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16986
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5226
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19696
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5110
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4733
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6224
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