TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları20 Şubat 2019 Çarşamba 15:44
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13499
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04829
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1247
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.0612
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4432
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0593
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4226
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23404
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10198
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37418
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00472
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9974
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07450
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81052
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67538
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00444
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04429
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01408
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01893
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09759
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3035
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27628
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30171
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5989
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.3842
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05085
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9212
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01029
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17051
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5168
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19590
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.4806
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4637
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6360
YORUM YAZ