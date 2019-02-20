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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:44
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13499
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04829
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1247
BHDBAHREYN DİNARI14.0612
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4432
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0593
BRLBREZİLYA REALİ1.4226
CZKÇEK KORUNASI0.23404
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10198
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37418
KRWGÜNEY KORE WONU0.00472
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9974
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07450
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81052
HKDHONG KONG DOLARI0.67538
IQDIRAK DİNARI0.00444
ISKİZLANDA KRONU0.04429
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01408
HUFMACAR FORİNTİ0.01893
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09759
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3035
MXNMEKSİKA PESOSU0.27628
EGPMISIR LİRASI0.30171
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5989
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3842
RSDSIRP DİNARI0.05085
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9212
SYPSURİYE LİRASI0.01029
THBTAYLAND BAHTI0.17051
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5168
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19590
JODÜRDÜN DİNARI7.4806
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4637
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6360

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:44
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