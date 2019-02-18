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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:37
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13719
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04822
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1223
BHDBAHREYN DİNARI14.0502
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4421
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0525
BRLBREZİLYA REALİ1.4308
CZKÇEK KORUNASI0.23349
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10116
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37630
KRWGÜNEY KORE WONU0.00471
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0141
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07422
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81012
HKDHONG KONG DOLARI0.67497
IQDIRAK DİNARI0.00444
ISKİZLANDA KRONU0.04449
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01407
HUFMACAR FORİNTİ0.01888
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09677
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2965
MXNMEKSİKA PESOSU0.27575
EGPMISIR LİRASI0.30199
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5859
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3864
RSDSIRP DİNARI0.05089
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9079
SYPSURİYE LİRASI0.01028
THBTAYLAND BAHTI0.16972
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5156
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19496
JODÜRDÜN DİNARI7.4748
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4636
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6430

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:37
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