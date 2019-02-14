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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

14 Şubat 2019 Perşembe 15:59
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13860
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04794
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1191
BHDBAHREYN DİNARI14.0356
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4406
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0433
BRLBREZİLYA REALİ1.4066
CZKÇEK KORUNASI0.23131
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10103
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.37461
KRWGÜNEY KORE WONU0.00470
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0059
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07435
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.80514
HKDHONG KONG DOLARI0.67425
IQDIRAK DİNARI0.00443
ISKİZLANDA KRONU0.04414
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01399
HUFMACAR FORİNTİ0.01870
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09709
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2982
MXNMEKSİKA PESOSU0.27225
EGPMISIR LİRASI0.30151
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5883
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3750
RSDSIRP DİNARI0.05052
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8941
SYPSURİYE LİRASI0.01027
THBTAYLAND BAHTI0.16887
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5140
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19404
JODÜRDÜN DİNARI7.4680
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4446
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6146




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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:59
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