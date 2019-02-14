TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları14 Şubat 2019 Perşembe 15:59
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13860
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04794
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1191
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.0356
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4406
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0433
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4066
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23131
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10103
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37461
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00470
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0059
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07435
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.80514
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67425
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00443
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04414
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01399
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01870
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09709
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2982
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27225
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30151
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5883
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.3750
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05052
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8941
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01027
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16887
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5140
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19404
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.4680
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4446
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6146
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