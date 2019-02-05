TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları05 Şubat 2019 Salı 15:57
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14004
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04775
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|30.667
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|138.002
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|14.164
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|30.195
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|14.157
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23138
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.09944
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38949
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00465
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|19.632
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07263
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.80146
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.66317
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00436
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04337
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01378
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01872
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09654
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|12.709
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27345
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29460
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00062
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|15.630
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|13.860
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05017
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|38.464
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01010
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16643
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|14.886
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19138
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|73.395
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|14.418
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|35.880
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