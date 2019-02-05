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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

05 Şubat 2019 Salı 15:57
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14004
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04775
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI30.667
BHDBAHREYN DİNARI138.002
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ14.164
BAMBOSNA HERSEK MARKI30.195
BRLBREZİLYA REALİ14.157
CZKÇEK KORUNASI0.23138
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.09944
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38949
KRWGÜNEY KORE WONU0.00465
GELGÜRCİSTAN LARİSİ19.632
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07263
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.80146
HKDHONG KONG DOLARI0.66317
IQDIRAK DİNARI0.00436
ISKİZLANDA KRONU0.04337
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01378
HUFMACAR FORİNTİ0.01872
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09654
MYRMALEZYA RİNGGİTİ12.709
MXNMEKSİKA PESOSU0.27345
EGPMISIR LİRASI0.29460
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062
PENPERU YENİ SOLU15.630
PLNPOLONYA ZLOTİSİ13.860
RSDSIRP DİNARI0.05017
SGDSİNGAPUR DOLARI38.464
SYPSURİYE LİRASI0.01010
THBTAYLAND BAHTI0.16643
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI14.886
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19138
JODÜRDÜN DİNARI73.395
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ14.418
NZDYENİ ZELANDA DOLARI35.880

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:57
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