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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:42
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14058
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04798
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.0793
BHDBAHREYN DİNARI13.8578
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1.4222
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0352
BRLBREZİLYA REALİ1.4184
CZKÇEK KORUNASI0.23240
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.09963
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39046
KRWGÜNEY KORE WONU0.00466
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9691
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07275
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.80673
HKDHONG KONG DOLARI0.66576
IQDIRAK DİNARI0.00438
ISKİZLANDA KRONU0.04360
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01369
HUFMACAR FORİNTİ0.01884
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09716
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2762
MXNMEKSİKA PESOSU0.27271
EGPMISIR LİRASI0.29548
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062
PENPERU YENİ SOLU1.5709
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3970
RSDSIRP DİNARI0.05052
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8625
SYPSURİYE LİRASI0.01014
THBTAYLAND BAHTI0.16680
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.4947
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19066
JODÜRDÜN DİNARI7.3698
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4410
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5978

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:42
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