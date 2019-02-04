TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları04 Şubat 2019 Pazartesi 15:42
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14058
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04798
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.0793
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|13.8578
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1.4222
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0352
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4184
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23240
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.09963
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39046
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00466
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9691
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07275
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.80673
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.66576
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00438
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04360
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01369
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01884
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09716
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2762
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27271
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29548
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00062
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5709
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.3970
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05052
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8625
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01014
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16680
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.4947
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19066
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.3698
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4410
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5978
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