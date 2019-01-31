TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları31 Ocak 2019 Perşembe 15:47
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13908
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04801
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.0743
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|13.8354
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4199
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0356
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4276
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23266
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10007
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39241
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00469
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9644
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07333
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.80705
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.66475
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00437
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04366
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01372
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01896
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09742
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2733
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27279
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29500
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00062
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5564
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4021
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05059
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8760
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01012
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16690
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.4923
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.18831
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.3500
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4313
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6063
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