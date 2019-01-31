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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

31 Ocak 2019 Perşembe 15:47
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13908
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04801
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.0743
BHDBAHREYN DİNARI13.8354
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4199
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0356
BRLBREZİLYA REALİ1.4276
CZKÇEK KORUNASI0.23266
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.10007
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39241
KRWGÜNEY KORE WONU0.00469
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9644
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07333
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.80705
HKDHONG KONG DOLARI0.66475
IQDIRAK DİNARI0.00437
ISKİZLANDA KRONU0.04366
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01372
HUFMACAR FORİNTİ0.01896
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09742
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2733
MXNMEKSİKA PESOSU0.27279
EGPMISIR LİRASI0.29500
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062
PENPERU YENİ SOLU1.5564
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4021
RSDSIRP DİNARI0.05059
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8760
SYPSURİYE LİRASI0.01012
THBTAYLAND BAHTI0.16690
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.4923
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.18831
JODÜRDÜN DİNARI7.3500
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4313
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6063




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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:47
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