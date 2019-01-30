TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları30 Ocak 2019 Çarşamba 16:06
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14039
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04844
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1139
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.0129
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ
|1.4382
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0680
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4211
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23444
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10080
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38887
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00473
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9913
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07422
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81353
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67344
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00443
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04409
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01386
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01908
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09760
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2861
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27599
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29922
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5745
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4081
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05102
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9107
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01025
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16832
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5115
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19037
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.4526
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4385
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6132
YORUM YAZ