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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:06
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14039
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04844
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1139
BHDBAHREYN DİNARI14.0129
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİDİRHEMİ1.4382
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0680
BRLBREZİLYA REALİ1.4211
CZKÇEK KORUNASI0.23444
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.10080
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38887
KRWGÜNEY KORE WONU0.00473
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9913
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07422
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81353
HKDHONG KONG DOLARI0.67344
IQDIRAK DİNARI0.00443
ISKİZLANDA KRONU0.04409
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01386
HUFMACAR FORİNTİ0.01908
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09760
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2861
MXNMEKSİKA PESOSU0.27599
EGPMISIR LİRASI0.29922
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5745
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4081
RSDSIRP DİNARI0.05102
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9107
SYPSURİYE LİRASI0.01025
THBTAYLAND BAHTI0.16832
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5115
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19037
JODÜRDÜN DİNARI7.4526
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4385
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6132



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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:06
  1. döviz
  2. Piyasalar

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