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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

25 Ocak 2019 Cuma 15:44
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14095
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04807
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1057
BHDBAHREYN DİNARI13.9751
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4344
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0440
BRLBREZİLYA REALİ1.3963
CZKÇEK KORUNASI0.23277
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.10023
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38509
KRWGÜNEY KORE WONU0.00471
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9808
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07410
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.80488
HKDHONG KONG DOLARI0.67153
IQDIRAK DİNARI0.00442
ISKİZLANDA KRONU0.04405
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01388
HUFMACAR FORİNTİ0.01878
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09720
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2773
MXNMEKSİKA PESOSU0.27800
EGPMISIR LİRASI0.29451
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5741
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3931
RSDSIRP DİNARI0.05047
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8847
SYPSURİYE LİRASI0.01022
THBTAYLAND BAHTI0.16652
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5075
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.18966
JODÜRDÜN DİNARI7.4251
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4309
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5730


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:44
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