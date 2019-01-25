TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları25 Ocak 2019 Cuma 15:44
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14095
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04807
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1057
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|13.9751
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4344
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0440
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3963
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23277
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10023
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38509
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00471
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9808
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07410
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.80488
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67153
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00442
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04405
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01388
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01878
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09720
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2773
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27800
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29451
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5741
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.3931
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05047
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8847
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01022
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16652
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5075
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.18966
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.4251
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4309
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5730
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