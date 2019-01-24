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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

24 Ocak 2019 Perşembe 15:44
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14062
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04809
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1115
BHDBAHREYN DİNARI14.0009
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4371
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0497
BRLBREZİLYA REALİ1.3959
CZKÇEK KORUNASI0.23294
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00037
PHPFİLİPİN PESOSU0.09982
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38192
KRWGÜNEY KORE WONU0.00467
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9845
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07432
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.80549
HKDHONG KONG DOLARI0.67271
IQDIRAK DİNARI0.00442
ISKİZLANDA KRONU0.04407
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01400
HUFMACAR FORİNTİ0.01879
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09738
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2741
MXNMEKSİKA PESOSU0.27699
EGPMISIR LİRASI0.29506
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5809
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.3943
RSDSIRP DİNARI0.05057
SGDSİNGAPUR DOLARI3.8798
SYPSURİYE LİRASI0.01024
THBTAYLAND BAHTI0.16626
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5104
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19003
JODÜRDÜN DİNARI7.4390
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4334
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5745

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:44
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