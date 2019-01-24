TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları24 Ocak 2019 Perşembe 15:44
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14062
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04809
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1115
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.0009
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4371
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0497
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3959
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23294
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00037
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.09982
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38192
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00467
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9845
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07432
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.80549
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.67271
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00442
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04407
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01400
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01879
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09738
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2741
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27699
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29506
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00063
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.5809
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.3943
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05057
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.8798
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01024
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16626
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5104
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19003
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.4390
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4334
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5745
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