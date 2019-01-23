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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:53
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14181
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04846
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1353
BHDBAHREYN DİNARI14.1081
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4481
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0756
BRLBREZİLYA REALİ1.4045
CZKÇEK KORUNASI0.23521
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10091
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38431
KRWGÜNEY KORE WONU0.00471
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0026
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07458
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81297
HKDHONG KONG DOLARI0.67795
IQDIRAK DİNARI0.00446
ISKİZLANDA KRONU0.04406
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01406
HUFMACAR FORİNTİ0.01899
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09828
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2856
MXNMEKSİKA PESOSU0.27865
EGPMISIR LİRASI0.29673
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00063
PENPERU YENİ SOLU1.5957
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4099
RSDSIRP DİNARI0.05102
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9124
SYPSURİYE LİRASI0.01032
THBTAYLAND BAHTI0.16747
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5219
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19069
JODÜRDÜN DİNARI7.4957
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4442
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6140

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:53
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