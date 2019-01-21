TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları21 Ocak 2019 Pazartesi 15:44
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14214
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04889
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1487
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.1681
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4543
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.0908
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4201
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23728
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10114
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38569
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00472
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0097
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07497
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.81768
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68090
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00448
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04407
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01410
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01911
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09877
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.2989
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.27894
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29792
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6097
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4152
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05131
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9285
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01037
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16806
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5284
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19112
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5278
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4445
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.5923
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