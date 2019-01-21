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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:44
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14214
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04889
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1487
BHDBAHREYN DİNARI14.1681
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4543
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.0908
BRLBREZİLYA REALİ1.4201
CZKÇEK KORUNASI0.23728
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10114
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.38569
KRWGÜNEY KORE WONU0.00472
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0097
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07497
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.81768
HKDHONG KONG DOLARI0.68090
IQDIRAK DİNARI0.00448
ISKİZLANDA KRONU0.04407
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01410
HUFMACAR FORİNTİ0.01911
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09877
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.2989
MXNMEKSİKA PESOSU0.27894
EGPMISIR LİRASI0.29792
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.6097
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4152
RSDSIRP DİNARI0.05131
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9285
SYPSURİYE LİRASI0.01037
THBTAYLAND BAHTI0.16806
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5284
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19112
JODÜRDÜN DİNARI7.5278
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4445
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.5923

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:44
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