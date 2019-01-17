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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

17 Ocak 2019 Perşembe 15:44
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14305
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04935
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.1601
BHDBAHREYN DİNARI14.2195
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4595
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1054
BRLBREZİLYA REALİ1.4357
CZKÇEK KORUNASI0.23922
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00038
PHPFİLİPİN PESOSU0.10228
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39094
KRWGÜNEY KORE WONU0.00477
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0139
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07547
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.82288
HKDHONG KONG DOLARI0.68348
IQDIRAK DİNARI0.00449
ISKİZLANDA KRONU0.04442
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01418
HUFMACAR FORİNTİ0.01905
MKDMAKEDONYA DİNARI0.09940
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3033
MXNMEKSİKA PESOSU0.28312
EGPMISIR LİRASI0.29917
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00064
PENPERU YENİ SOLU1.6099
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4260
RSDSIRP DİNARI0.05163
SGDSİNGAPUR DOLARI3.9535
SYPSURİYE LİRASI0.01040
THBTAYLAND BAHTI0.16891
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5339
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19121
JODÜRDÜN DİNARI7.5551
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4537
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.6134

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:44
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