TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları17 Ocak 2019 Perşembe 15:44
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14305
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04935
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.1601
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.2195
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4595
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1054
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4357
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.23922
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00038
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10228
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39094
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00477
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0139
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07547
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.82288
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.68348
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00449
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04442
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01418
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01905
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.09940
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3033
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28312
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.29917
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00064
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6099
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4260
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05163
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|3.9535
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01040
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.16891
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5339
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19121
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.5551
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4537
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.6134
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