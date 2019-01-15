TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları15 Ocak 2019 Salı 15:57
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14726
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04993
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2095
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.4420
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4824
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1650
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4685
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24356
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10451
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39429
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00485
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0432
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07663
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.83800
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69428
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00456
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04494
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01438
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01930
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10119
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3263
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28653
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30377
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6288
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4503
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05257
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0225
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01057
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17074
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5579
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19333
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.6733
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4819
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7151
YORUM YAZ