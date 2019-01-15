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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

15 Ocak 2019 Salı 15:57
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14726
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04993
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2095
BHDBAHREYN DİNARI14.4420
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4824
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1650
BRLBREZİLYA REALİ1.4685
CZKÇEK KORUNASI0.24356
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039
PHPFİLİPİN PESOSU0.10451
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39429
KRWGÜNEY KORE WONU0.00485
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0432
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07663
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.83800
HKDHONG KONG DOLARI0.69428
IQDIRAK DİNARI0.00456
ISKİZLANDA KRONU0.04494
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01438
HUFMACAR FORİNTİ0.01930
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10119
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3263
MXNMEKSİKA PESOSU0.28653
EGPMISIR LİRASI0.30377
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6288
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4503
RSDSIRP DİNARI0.05257
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0225
SYPSURİYE LİRASI0.01057
THBTAYLAND BAHTI0.17074
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5579
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19333
JODÜRDÜN DİNARI7.6733
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4819
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7151

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:57
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