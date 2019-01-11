TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları11 Ocak 2019 Cuma 15:54
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14536
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.04980
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2002
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.4003
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4781
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1647
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4670
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24456
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10427
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39295
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00486
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0357
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07706
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.84297
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69240
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00455
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04534
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01441
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01947
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10179
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3255
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28414
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30288
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6245
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4573
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05288
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0210
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01054
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17019
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5534
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19336
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.6510
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4824
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7108
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