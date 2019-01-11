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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

11 Ocak 2019 Cuma 15:54
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14536
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.04980
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2002
BHDBAHREYN DİNARI14.4003
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4781
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1647
BRLBREZİLYA REALİ1.4670
CZKÇEK KORUNASI0.24456
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039
PHPFİLİPİN PESOSU0.10427
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39295
KRWGÜNEY KORE WONU0.00486
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0357
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07706
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.84297
HKDHONG KONG DOLARI0.69240
IQDIRAK DİNARI0.00455
ISKİZLANDA KRONU0.04534
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01441
HUFMACAR FORİNTİ0.01947
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10179
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3255
MXNMEKSİKA PESOSU0.28414
EGPMISIR LİRASI0.30288
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00065
PENPERU YENİ SOLU1.6245
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4573
RSDSIRP DİNARI0.05288
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0210
SYPSURİYE LİRASI0.01054
THBTAYLAND BAHTI0.17019
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5534
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19336
JODÜRDÜN DİNARI7.6510
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4824
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7108

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:54
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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