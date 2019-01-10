TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları10 Ocak 2019 Perşembe 15:50
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14635
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05040
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2228
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.5027
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4885
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1850
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4812
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24603
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10486
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39342
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00489
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0501
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07768
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.84899
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.69750
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00458
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04598
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01457
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01961
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10206
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3344
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28420
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30511
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6378
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4664
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05324
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0460
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01061
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17131
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5644
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19343
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.7040
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4929
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7094
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