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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

10 Ocak 2019 Perşembe 15:50
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14635
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05040
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2228
BHDBAHREYN DİNARI14.5027
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4885
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1850
BRLBREZİLYA REALİ1.4812
CZKÇEK KORUNASI0.24603
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039
PHPFİLİPİN PESOSU0.10486
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39342
KRWGÜNEY KORE WONU0.00489
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0501
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07768
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.84899
HKDHONG KONG DOLARI0.69750
IQDIRAK DİNARI0.00458
ISKİZLANDA KRONU0.04598
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01457
HUFMACAR FORİNTİ0.01961
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10206
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3344
MXNMEKSİKA PESOSU0.28420
EGPMISIR LİRASI0.30511
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00066
PENPERU YENİ SOLU1.6378
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4664
RSDSIRP DİNARI0.05324
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0460
SYPSURİYE LİRASI0.01061
THBTAYLAND BAHTI0.17131
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5644
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19343
JODÜRDÜN DİNARI7.7040
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4929
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7094

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:50
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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