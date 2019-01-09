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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.14654
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05063
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.2433
BHDBAHREYN DİNARI14.5949
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.4980
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.1935
BRLBREZİLYA REALİ1.4884
CZKÇEK KORUNASI0.24605
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00039
PHPFİLİPİN PESOSU0.10515
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.39367
KRWGÜNEY KORE WONU0.00491
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0646
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.07807
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.84862
HKDHONG KONG DOLARI0.70188
IQDIRAK DİNARI0.00461
ISKİZLANDA KRONU0.04611
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01465
HUFMACAR FORİNTİ0.01960
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10248
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3373
MXNMEKSİKA PESOSU0.28458
EGPMISIR LİRASI0.30643
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00066
PENPERU YENİ SOLU1.6477
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.4661
RSDSIRP DİNARI0.05324
SGDSİNGAPUR DOLARI4.0574
SYPSURİYE LİRASI0.01068
THBTAYLAND BAHTI0.17176
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.5743
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.19551
JODÜRDÜN DİNARI7.7540
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.4940
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.7281

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
  1. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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