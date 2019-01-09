TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları09 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.14654
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05063
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.2433
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14.5949
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.4980
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.1935
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4884
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24605
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.10515
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39367
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00491
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.0646
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.07807
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.84862
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.70188
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00461
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04611
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01465
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01960
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10248
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3373
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28458
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.30643
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.6477
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.4661
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05324
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.0574
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01068
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.17176
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.5743
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.19551
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7.7540
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.4940
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.7281
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